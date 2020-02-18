Самый ранний признак появления сахарного диабета второго типа озвучили медики

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18 февраля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Суть событий»

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Американские специалисты в сфере здравоохранения определили самый ранний симптом появления сахарного диабета второго типа. Данной теме посвящена заметка, размещенная на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание «Суть событий», сотрудники расположенной в Миннесоте клинике Майо назвали первым признаком болезни потемнение кожи на суставах. В медицине за этим состоянием закрепился термин «черный акантоз».

Ранее эксперты перечислили симптомы инфаркта миокарда, которые могут маскироваться под другие недуги. Кроме того, сообщалось, что врачи обозначили три первых сигнала человеческого организма о злокачественной опухоли желудка.