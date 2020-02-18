Три первых сигнала организма о появлении раковой опухоли в желудке назвали врачи

Перечислены первые признаки, свидетельствующие о появлении злокачественного новообразования в желудке человека. По данному вопросу проконсультировали некоторое время назад медицинские специалисты.
Как отмечает канал «Скорая помощь» в «Яндекс. Дзен», пройти обследование необходимо, если возникли следующие симптомы:
1. резкая и необъяснимая потеря аппетита;
2. внезапная общая слабость, которая наблюдается в течение нескольких дней;
3. апатия, депрессивное состояние.
Ранее доктора назвали основные признаки приближения инсульта головного мозга. Кроме того, врачи рассказали, какие продукты питания разрушают здоровье гипертоников.