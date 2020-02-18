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Три первых сигнала организма о появлении раковой опухоли в желудке назвали врачи

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три первых сигнала организма о появлении раковой опухоли в желудке назвали врачи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Перечислены первые признаки, свидетельствующие о появлении злокачественного новообразования в желудке человека. По данному вопросу проконсультировали некоторое время назад медицинские специалисты.

Как отмечает канал «Скорая помощь» в «Яндекс. Дзен», пройти обследование необходимо, если возникли следующие симптомы:

1. резкая и необъяснимая потеря аппетита;

2. внезапная общая слабость, которая наблюдается в течение нескольких дней;

3. апатия, депрессивное состояние.

Ранее доктора назвали основные признаки приближения инсульта головного мозга. Кроме того, врачи рассказали, какие продукты питания разрушают здоровье гипертоников.

 

ДЦ

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