Пять главных признаков приближения инсульта головного мозга перечислили медики

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17 февраля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Обозначены основные симптомы приближения инсульта головного мозга. По данному вопросу высказались медики.

В списке признаков болезни, представленном на канале «Секреты здоровья» в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. головная боль, не исчезающая после приема лекарственных средств;

2. постоянный или появляющийся время от времени шум в ушах;

3. головокружение, возникающее в состоянии покоя и усиливающееся при движении;

4. провалы в памяти;

5. нарушения координации.

Наличие перечисленных сигналов организма должно стать поводом для срочного обращения к врачу.

Ранее специалисты назвали продукты, которые нельзя есть гипертоникам, и рассказали о возможных проявлениях онкологических недугов.