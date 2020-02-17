Все новости >>

//Здоровье 13+

Пять главных признаков приближения инсульта головного мозга перечислили медики

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять главных признаков приближения инсульта головного мозга перечислили медики
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Обозначены основные симптомы приближения инсульта головного мозга. По данному вопросу высказались медики.

В списке признаков болезни, представленном на канале «Секреты здоровья» в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. головная боль, не исчезающая после приема лекарственных средств;

2. постоянный или появляющийся время от времени шум в ушах;

3. головокружение, возникающее в состоянии покоя и усиливающееся при движении;

4. провалы в памяти;

5. нарушения координации.

Наличие перечисленных сигналов организма должно стать поводом для срочного обращения к врачу.

Ранее специалисты назвали продукты, которые нельзя есть гипертоникам, и рассказали о возможных проявлениях онкологических недугов.

 

ДЦ

//картина дня

Общество

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

Наталья Поклонская считает Майдан международным преступлением против Украины

«Мы имеем дело с хорошо спланированным международным преступлением против Украины. На заклание отправили целую страну», – написала на своей странице в соцсети депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Директор российского исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер его пенсионных выплат. По его словам, знаменитый исполнитель из тех людей, которые «ни на…

//новости ан

В Подмосковье полицейские накрыли нарколабораторию. Каково же было удивление сотрудников отдела по борьбе с распространением наркотиков, когда выяснилось, что хозяин…

//новости ан

В Омской области за просроченными продуктами выстраиваются очереди. «Ярмарку неслыханной щедрости» организуют местные бизнесмены, которые продают все, что не удалось…

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подарки взятками не считает, а борьба с коррупцией чиновника пугает больше, чем сама коррупция."А что страшнее самой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан