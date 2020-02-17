Пять главных признаков приближения инсульта головного мозга перечислили медики

Обозначены основные симптомы приближения инсульта головного мозга. По данному вопросу высказались медики.
В списке признаков болезни, представленном на канале «Секреты здоровья» в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. головная боль, не исчезающая после приема лекарственных средств;
2. постоянный или появляющийся время от времени шум в ушах;
3. головокружение, возникающее в состоянии покоя и усиливающееся при движении;
4. провалы в памяти;
5. нарушения координации.
Наличие перечисленных сигналов организма должно стать поводом для срочного обращения к врачу.
Ранее специалисты назвали продукты, которые нельзя есть гипертоникам, и рассказали о возможных проявлениях онкологических недугов.