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Список убивающих здоровье гипертоников продуктов питания огласили специалисты

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Список убивающих здоровье гипертоников продуктов питания огласили специалисты
Врач измеряет артериальное давление пациенту, 001 Stewart Goldstein / globallookpress.com

Медицинские специалисты рассказали, какие продукты питания убивают здоровье людей, страдающих от повышенного давления. Информация по данному вопросу содержится в материале, который появился в блогосфере.

Как пишет канал «Биохакинг» в «Яндекс. Дзен», гипертоникам следует исключить из рациона или свести к минимуму употребление следующих продуктов:

1. жирных сортов мяса и рыбы, копченостей, колбас;

2. хлеба и прочих мучных изделий;

3. субпродуктов и сала;

4. сахара.

Ранее онкологи обозначили сигналы организма, которые могут говорить о раке. Кроме того, сообщалось, что врачи предупредили об опасных последствиях напряженной работы.

 

ДЦ

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