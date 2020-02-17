Список убивающих здоровье гипертоников продуктов питания огласили специалисты

Медицинские специалисты рассказали, какие продукты питания убивают здоровье людей, страдающих от повышенного давления. Информация по данному вопросу содержится в материале, который появился в блогосфере.
Как пишет канал «Биохакинг» в «Яндекс. Дзен», гипертоникам следует исключить из рациона или свести к минимуму употребление следующих продуктов:
1. жирных сортов мяса и рыбы, копченостей, колбас;
2. хлеба и прочих мучных изделий;
3. субпродуктов и сала;
4. сахара.
Ранее онкологи обозначили сигналы организма, которые могут говорить о раке. Кроме того, сообщалось, что врачи предупредили об опасных последствиях напряженной работы.