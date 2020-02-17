Список убивающих здоровье гипертоников продуктов питания огласили специалисты

//Здоровье 13+

17 февраля 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, 001 Stewart Goldstein / globallookpress.com

Медицинские специалисты рассказали, какие продукты питания убивают здоровье людей, страдающих от повышенного давления. Информация по данному вопросу содержится в материале, который появился в блогосфере.

Как пишет канал «Биохакинг» в «Яндекс. Дзен», гипертоникам следует исключить из рациона или свести к минимуму употребление следующих продуктов:

1. жирных сортов мяса и рыбы, копченостей, колбас;

2. хлеба и прочих мучных изделий;

3. субпродуктов и сала;

4. сахара.

Ранее онкологи обозначили сигналы организма, которые могут говорить о раке. Кроме того, сообщалось, что врачи предупредили об опасных последствиях напряженной работы.