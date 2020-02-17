Десять возможных сигналов организма о появлении раковой опухоли назвали онкологи

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17 февраля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты, специализирующиеся на онкологии, обозначили симптомы, которые могут указывать на появление в организме человека злокачественного новообразования. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти обследование необходимо, если наблюдаются:

1. регулярная головная боль, которую не снимают обычные лекарства;

2. нарушения координации и речи;

3. боли в желудке не фоне постоянной тошноты;

4. возникновение проблем с глотанием;

5. вздутие живота и сбои в работе кишечника;

6. кашель без признаков простуды и одышка;

7. пожелтение кожи и белков глаз;

8. появление новых родинок и пигментных пятен;

9. уплотнения в груди;

10. увеличение лимфоузлов.

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