Десять возможных сигналов организма о появлении раковой опухоли назвали онкологи

Медицинские специалисты, специализирующиеся на онкологии, обозначили симптомы, которые могут указывать на появление в организме человека злокачественного новообразования. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти обследование необходимо, если наблюдаются:
1. регулярная головная боль, которую не снимают обычные лекарства;
2. нарушения координации и речи;
3. боли в желудке не фоне постоянной тошноты;
4. возникновение проблем с глотанием;
5. вздутие живота и сбои в работе кишечника;
6. кашель без признаков простуды и одышка;
7. пожелтение кожи и белков глаз;
8. появление новых родинок и пигментных пятен;
9. уплотнения в груди;
10. увеличение лимфоузлов.
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