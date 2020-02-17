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Российский врач-хирург раскрыл грозящие смертью последствия сверхурочной работы

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Российский врач-хирург раскрыл грозящие смертью последствия сверхурочной работы
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Владлен Чурсинов, врач-хирург из Москвы, рассказал об опасных для жизни последствиях сверхурочной работы. Медицинский специалист процитирован в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Издание Forbes опубликовало истории предпринимателей, у которых возникли серьезные проблемы со здоровьем из-за перенапряжения. Так, бывший гендиректор УК «Уралсиб» Юрий Белонощенко 16 дней провел в коме из-за неизвестного аутоиммунного недуга, возникшего на фоне эмоционального истощения.

Ставший собеседником журналистов Владлен Чурсинов отметил, что у трудоголиков может развиться хроническая усталость, также им грозят депрессивные расстройства. Кроме того, при интенсивном режиме работы существует вероятность инсульта головного мозга, который входит в число главных причин смертности.

Ранее немецкие кардиологи назвали простой способ снижения артериального давления. Также сообщалось, что врачи поведали, как избежать инсульта.

 

ДЦ

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