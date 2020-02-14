Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты

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14 февраля 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медик, Holger Hollemann / globallookpress.com

Названы способы избежать инсульта головного мозга, который, согласно статистике, является одной из главных причин смертности. По данной теме высказались медицинские специалисты.

В размещенном в «Яндекс. Дзен» материале отмечается, что людям, которые сохранить здоровье своей сердечно-сосудистой системы, следует:

1. взять под контроль артериальное давление, его нормальные показатели - 120/80;

2. больше двигаться и регулярно совершать прогулки на свежем воздухе;

3. отказаться от курения и употреблять спиртные напитки только по праздникам и в ограниченных количествах;

4. избегать стрессовых ситуаций.

Ранее в пятницу сообщалось, что доктора обозначили необычные признаки рака легких и симптомы «тихого» инфаркта.