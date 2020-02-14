Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга подсказали медспециалисты

Названы способы избежать инсульта головного мозга, который, согласно статистике, является одной из главных причин смертности. По данной теме высказались медицинские специалисты.
В размещенном в «Яндекс. Дзен» материале отмечается, что людям, которые сохранить здоровье своей сердечно-сосудистой системы, следует:
1. взять под контроль артериальное давление, его нормальные показатели - 120/80;
2. больше двигаться и регулярно совершать прогулки на свежем воздухе;
3. отказаться от курения и употреблять спиртные напитки только по праздникам и в ограниченных количествах;
4. избегать стрессовых ситуаций.
Ранее в пятницу сообщалось, что доктора обозначили необычные признаки рака легких и симптомы «тихого» инфаркта.