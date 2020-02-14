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Три проявляющихся на лице необычных признака рака назвали зарубежные онкологи

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7mednews.ru

Три проявляющихся на лице необычных признака рака назвали зарубежные онкологи
Медики, globallookpress.com

Врачи-онкологи, работающие в медицинских учреждениях Великобритании, обозначили необычные симптомы рака легких, проявляющиеся на лице человека. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в сети.

В списке, приведенном ресурсом 7mednews.ru, фигурируют:

1. опущение века;

2. уменьшение зрачка:

3. отсутствие потоотделения на одной стороне лица.

Перечисленные признаки возникают из-за того, что злокачественное новообразование сдавливает нерв, который идет от шеи, говорится в процитированной публикации.

Ранее доктора рассказали о симптомах «тихого» инфаркта. Также сообщалось, что специалисты назвали первые проявления инсульта.

 

ДЦ

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