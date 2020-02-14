Три проявляющихся на лице необычных признака рака назвали зарубежные онкологи

Врачи-онкологи, работающие в медицинских учреждениях Великобритании, обозначили необычные симптомы рака легких, проявляющиеся на лице человека. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в сети.
В списке, приведенном ресурсом 7mednews.ru, фигурируют:
1. опущение века;
2. уменьшение зрачка:
3. отсутствие потоотделения на одной стороне лица.
Перечисленные признаки возникают из-за того, что злокачественное новообразование сдавливает нерв, который идет от шеи, говорится в процитированной публикации.
Ранее доктора рассказали о симптомах «тихого» инфаркта. Также сообщалось, что специалисты назвали первые проявления инсульта.