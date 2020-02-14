Пять ранних сигналов организма об инсульте головного мозга обозначили медики

Медицинские специалисты обозначили ранние симптомы, указывающие на инсульт головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Список признаков представляющей смертельную опасность болезни, выложенный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. невнятную речь;
2. асимметрию лица;
3. двоение в глазах;
4. головную боль;
5. слабость в конечностях.
Ранее эксперты назвали продукты питания, которые лучше других помогают снижать артериальное давление. Кроме того, сообщалось, что врачи поведали о начальных проявлениях злокачественной опухоли печени.