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Пять ранних сигналов организма об инсульте головного мозга обозначили медики

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять ранних сигналов организма об инсульте головного мозга обозначили медики
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили ранние симптомы, указывающие на инсульт головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Список признаков представляющей смертельную опасность болезни, выложенный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. невнятную речь;

2. асимметрию лица;

3. двоение в глазах;

4. головную боль;

5. слабость в конечностях.

Ранее эксперты назвали продукты питания, которые лучше других помогают снижать артериальное давление. Кроме того, сообщалось, что врачи поведали о начальных проявлениях злокачественной опухоли печени.

 

ДЦ

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