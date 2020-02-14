Семь лучших продуктов для снижения давления без таблеток перечислили специалисты

//Здоровье 13+

14 февраля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Женщина измеряет артериальное давление, Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения назвали лучшие продукты питания для снижения артериального давления без приема медицинских препаратов. Данной теме посвящена публикация, размещенная некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Как пишет канал «Обзорщик» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят бороться с гипертонией естественным путем, следует включить в свой рацион:

1. сельдерей;

2. кайенский перец;

3. бананы;

4. лимоны;

5. чеснок;

6. кокосовую стружку;

7. пчелиный мед.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали о первых признаках, свидетельствующих о раке печени и злокачественной опухоли горла.