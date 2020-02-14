Семь лучших продуктов для снижения давления без таблеток перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали лучшие продукты питания для снижения артериального давления без приема медицинских препаратов. Данной теме посвящена публикация, размещенная некоторое время назад в российском сегменте интернета.
Как пишет канал «Обзорщик» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят бороться с гипертонией естественным путем, следует включить в свой рацион:
1. сельдерей;
2. кайенский перец;
3. бананы;
4. лимоны;
5. чеснок;
6. кокосовую стружку;
7. пчелиный мед.
Ранее сообщалось, что врачи рассказали о первых признаках, свидетельствующих о раке печени и злокачественной опухоли горла.