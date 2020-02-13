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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Список первых признаков появления раковой опухоли в горле огласили специалисты

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Список первых признаков появления раковой опухоли в горле огласили специалисты
Пациент на приеме врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Названы ранние симптомы, которые свидетельствуют о появлении раковой опухоли в горле. По данной теме проконсультировали онкологи.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что поводом для беспокойства должны стать следующие признаки:

1. изменения голоса, которые происходят в зрелом возрасте;

2. дискомфорт в горле – например, чувство, что там находится посторонний предмет;

3. постоянные боли в ухе;

4. хрипота, которая приобрела хронический характер.

При наличии обозначенных сигналов организма следует безотлагательно пройти обследование.

Ранее медики рассказали, как защититься от китайского коронавируса. Кроме того, доктора назвали предвестники скорого инфаркта миокарда.

 

ДЦ

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