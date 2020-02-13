Список первых признаков появления раковой опухоли в горле огласили специалисты

Названы ранние симптомы, которые свидетельствуют о появлении раковой опухоли в горле. По данной теме проконсультировали онкологи.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что поводом для беспокойства должны стать следующие признаки:
1. изменения голоса, которые происходят в зрелом возрасте;
2. дискомфорт в горле – например, чувство, что там находится посторонний предмет;
3. постоянные боли в ухе;
4. хрипота, которая приобрела хронический характер.
При наличии обозначенных сигналов организма следует безотлагательно пройти обследование.
Ранее медики рассказали, как защититься от китайского коронавируса. Кроме того, доктора назвали предвестники скорого инфаркта миокарда.