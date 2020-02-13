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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Озвучены три совета медиков по защите от смертельного китайского коронавируса

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Озвучены три совета медиков по защите от смертельного китайского коронавируса
Китайский медик, Xue Yuge / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, как защититься от китайского коронавируса, представляющего смертельную опасность для человека. Рекомендации врачей приведены в материале, появившемся в блогосфере.

Как пишет канал «Другая фаза» в «Яндекс. Дзен» для того, чтобы снизить риск заболевания к минимуму, необходимо:

1. ограничить социальные контакты;

2. прекратить употреблять любую продукцию, которая изготовлена в КНР;

3. при выходе из дома надевать медицинскую маску.

Ранее доктора обозначили сигналы организма о приближающемся инфаркте. Также сообщалось, что эксперты подсказали способ измерить артериальное давление без тонометра.

 

ДЦ

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