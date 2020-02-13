Озвучены три совета медиков по защите от смертельного китайского коронавируса

Специалисты в области медицины рассказали, как защититься от китайского коронавируса, представляющего смертельную опасность для человека. Рекомендации врачей приведены в материале, появившемся в блогосфере.
Как пишет канал «Другая фаза» в «Яндекс. Дзен» для того, чтобы снизить риск заболевания к минимуму, необходимо:
1. ограничить социальные контакты;
2. прекратить употреблять любую продукцию, которая изготовлена в КНР;
3. при выходе из дома надевать медицинскую маску.
Ранее доктора обозначили сигналы организма о приближающемся инфаркте. Также сообщалось, что эксперты подсказали способ измерить артериальное давление без тонометра.