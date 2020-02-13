Простой способ измерить артериальное давление без тонометра подсказали терапевты

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13 февраля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Врачи-терапевты посоветовали простой способ определить артериальное давление, если под рукой нет тонометра. Данной теме посвящен материал, который разместили некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты рекомендовали измерить пульс на запястье левой руки или на шее с правой стороны. Если пульс более 90 ударов в минуту и не исчезает даже при сильном надавливании на артерию, значит, давление повышено. При низком давлении пульс редкий (50-60 ударов), исчезающий при легком надавливании.

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