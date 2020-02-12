Четыре ранних сигнала организма о раковой опухоли печени перечислили онкологи

Врачи-онкологи, работающие в британских учреждениях здравоохранения, обозначили ранние признаки злокачественного новообразования печени. Данные симптомы перечислены в материале, который размещен в блогосфере.
В списке, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. быстрое насыщение во время еды;
2. вздутие и отеки в области живота;
3. необъяснимая потеря веса;
4. пожелтение кожи, ногтей и белков глаз.
Ранее специалисты рассказали, как заподозрить у себя смертельно опасный китайский коронавирус. Кроме того, сообщалось, что медики назвали первые сигналы человеческого организма о раке кишечника.