Четыре ранних сигнала организма о раковой опухоли печени перечислили онкологи

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12 февраля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Врачи-онкологи, работающие в британских учреждениях здравоохранения, обозначили ранние признаки злокачественного новообразования печени. Данные симптомы перечислены в материале, который размещен в блогосфере.

В списке, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. быстрое насыщение во время еды;

2. вздутие и отеки в области живота;

3. необъяснимая потеря веса;

4. пожелтение кожи, ногтей и белков глаз.

Ранее специалисты рассказали, как заподозрить у себя смертельно опасный китайский коронавирус. Кроме того, сообщалось, что медики назвали первые сигналы человеческого организма о раке кишечника.