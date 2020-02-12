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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Четыре ранних сигнала организма о раковой опухоли печени перечислили онкологи

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре ранних сигнала организма о раковой опухоли печени перечислили онкологи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Врачи-онкологи, работающие в британских учреждениях здравоохранения, обозначили ранние признаки злокачественного новообразования печени. Данные симптомы перечислены в материале, который размещен в блогосфере.

В списке, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. быстрое насыщение во время еды;

2. вздутие и отеки в области живота;

3. необъяснимая потеря веса;

4. пожелтение кожи, ногтей и белков глаз.

Ранее специалисты рассказали, как заподозрить у себя смертельно опасный китайский коронавирус. Кроме того, сообщалось, что медики назвали первые сигналы человеческого организма о раке кишечника.

 

ДЦ

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