Четыре симптома надвигающегося инфаркта миокарда перечислили медспециалисты

Специалисты в области здравоохранения обозначили сигналы человеческого организма о приближении инфаркта миокарда. Данные симптомы перечислены в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», вызывать скорую помощь необходимо, если боль в центре или левой стороне грудины:
1. продолжается более двадцати минут;
2. сохраняется после приема нитроглицерина;
3. не проходит в состоянии покоя;
4. имеет такую интенсивность, которая не наблюдалась никогда до этого момента.
Ранее врачи рассказали, как измерить артериальное давление без тонометра. Кроме того, сообщалось, что медики назвали первые признаки рака печени.