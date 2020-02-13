Четыре симптома надвигающегося инфаркта миокарда перечислили медспециалисты

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13 февраля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медик, Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения обозначили сигналы человеческого организма о приближении инфаркта миокарда. Данные симптомы перечислены в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», вызывать скорую помощь необходимо, если боль в центре или левой стороне грудины:

1. продолжается более двадцати минут;

2. сохраняется после приема нитроглицерина;

3. не проходит в состоянии покоя;

4. имеет такую интенсивность, которая не наблюдалась никогда до этого момента.

Ранее врачи рассказали, как измерить артериальное давление без тонометра. Кроме того, сообщалось, что медики назвали первые признаки рака печени.