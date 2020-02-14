Все новости >>

//Здоровье 13+

Главный ранний симптом появления раковой опухоли печени раскрыли врачи-онкологи

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Главный ранний симптом появления раковой опухоли печени раскрыли врачи-онкологи
Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Врачи-онкологи рассказали о главном раннем признаке образования раковой опухоли печени человека. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах зарубежных СМИ.

Специалисты отметили, что поводом для беспокойства должна стать периодически возникающая боль в правой верхней части живота, пишет издание Healthline.

Также пройти медицинское обследование необходимо, если наблюдаются:

1. необъяснимая потеря аппетита, быстрое насыщение во время еды;

2. отечность в области живота, светлый цвет каловых масс;

3. пожелтение кожи и белков глаз.

Ранее доктора поведали о способах борьбы с гипертонией естественным путем. Также сообщалось, что эксперты назвали первые симптомы рака гортани.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист

Нереальность «захвата» Украины войсками России объяснил киевский журналист

Украинцам не нужно опасаться российского «военного вторжения». Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад на своей странице в соцсети Facebook Вячеслав Чечило, киевский журналист.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан