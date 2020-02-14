Главный ранний симптом появления раковой опухоли печени раскрыли врачи-онкологи

Врачи-онкологи рассказали о главном раннем признаке образования раковой опухоли печени человека. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах зарубежных СМИ.
Специалисты отметили, что поводом для беспокойства должна стать периодически возникающая боль в правой верхней части живота, пишет издание Healthline.
Также пройти медицинское обследование необходимо, если наблюдаются:
1. необъяснимая потеря аппетита, быстрое насыщение во время еды;
2. отечность в области живота, светлый цвет каловых масс;
3. пожелтение кожи и белков глаз.
Ранее доктора поведали о способах борьбы с гипертонией естественным путем. Также сообщалось, что эксперты назвали первые симптомы рака гортани.