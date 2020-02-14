Главный ранний симптом появления раковой опухоли печени раскрыли врачи-онкологи

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14 февраля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Врачи-онкологи рассказали о главном раннем признаке образования раковой опухоли печени человека. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах зарубежных СМИ.

Специалисты отметили, что поводом для беспокойства должна стать периодически возникающая боль в правой верхней части живота, пишет издание Healthline.

Также пройти медицинское обследование необходимо, если наблюдаются:

1. необъяснимая потеря аппетита, быстрое насыщение во время еды;

2. отечность в области живота, светлый цвет каловых масс;

3. пожелтение кожи и белков глаз.

Ранее доктора поведали о способах борьбы с гипертонией естественным путем. Также сообщалось, что эксперты назвали первые симптомы рака гортани.