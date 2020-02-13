Пять простых способов снижения давления без медпрепаратов порекомендовали врачи

Медики поведали о простых способах снижения артериального давления без приема лекарственных средств. Рекомендации специалистов приведены в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.
Как отмечает канал «Записки лекаря», людям, которые выбрали естественный путь борьбы с гипертонией, следует:
1. свести к минимуму употребление соли;
2. внести изменения в режим питания: не есть много утром, вечером и на ночь;
3. как можно больше двигаться;
4. ограничить себя в кофе или перейти на цикорий;
5. ежедневно пить чистую воду.
Прежде чем брать на вооружение данные методы, необходимо посоветоваться со своим лечащим врачом.
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