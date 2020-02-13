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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять простых способов снижения давления без медпрепаратов порекомендовали врачи

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять простых способов снижения давления без медпрепаратов порекомендовали врачи
Пациент на приеме у врача, Rudolf / globallookpress.com

Медики поведали о простых способах снижения артериального давления без приема лекарственных средств. Рекомендации специалистов приведены в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.

Как отмечает канал «Записки лекаря», людям, которые выбрали естественный путь борьбы с гипертонией, следует:

1. свести к минимуму употребление соли;

2. внести изменения в режим питания: не есть много утром, вечером и на ночь;

3. как можно больше двигаться;

4. ограничить себя в кофе или перейти на цикорий;

5. ежедневно пить чистую воду.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, необходимо посоветоваться со своим лечащим врачом.

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ДЦ

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