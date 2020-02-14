Три симптома угрожающего внезапной смертью «тихого» инфаркта озвучили доктора

Специалисты в области здравоохранения обозначили симптомы «тихого» инфаркта. Согласно медицинской статистике, многие из переживающих его людей впоследствии становятся жертвами внезапной смерти от сердечного приступа.
В списке признаков «тихого» инфаркта, выложенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:
1. неприятные ощущения в груди, спине или челюсти;
2. одышка;
3. усталость.
Ранее доктора перечислили первые сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. Кроме того, сообщалось, что эксперты рассказали, какие продукты питания лучше других подходят для снижения артериального давления.