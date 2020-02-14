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Три симптома угрожающего внезапной смертью «тихого» инфаркта озвучили доктора

, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три симптома угрожающего внезапной смертью «тихого» инфаркта озвучили доктора
Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения обозначили симптомы «тихого» инфаркта. Согласно медицинской статистике, многие из переживающих его людей впоследствии становятся жертвами внезапной смерти от сердечного приступа.

В списке признаков «тихого» инфаркта, выложенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, присутствуют:

1. неприятные ощущения в груди, спине или челюсти;

2. одышка;

3. усталость.

Ранее доктора перечислили первые сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. Кроме того, сообщалось, что эксперты рассказали, какие продукты питания лучше других подходят для снижения артериального давления.

 

ДЦ

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