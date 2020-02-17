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Простой способ снизить давление без медпрепаратов посоветовали кардиологи из ФРГ

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Простой способ снизить давление без медпрепаратов посоветовали кардиологи из ФРГ
Врач измеряет артериальное давление пациенту, Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Специалисты в сфере кардиологии, работающие в учреждениях здравоохранения Германии, рассказали о простом способе снижения артериального давления без лекарственных средств. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецкой прессы.

Как пишет портал Focus, доктора рекомендовали гипертоникам каждый день прогуливаться не менее пятнадцати минут на свежем воздухе. Проведенные исследования продемонстрировали, что это помогает снизить давление на 5-7 мм ртутного столба.

Кроме того, медики посоветовали есть больше овощей, воздерживаться от употребления мяса и избавиться от лишних килограммов, если они есть.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, обязательно следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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ДЦ

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