Три маскирующихся под другие болезни симптома инфаркта перечислили специалисты

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18 февраля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены симптомы инфаркта миокарда, которые нередко маскируются под другие заболевания. Соответствующую информацию озвучили некоторое время назад специалисты в сфере здравоохранения.

Как пишет автор канала «Блог врача» в «Яндекс. Дзен», проверить сердце необходимо, если возникли:

1. внезапные боли в верхней части живота на фоне рвоты (проявления перитонита);

2. внезапное резкое удушье (признак астмы);

3. нарушения мозгового кровообращения (относятся к инсультоподобным симптомам).

Ранее доктора рассказали о первых сигналах человеческого организма о раке желудка и предвестниках инсульта головного мозга.