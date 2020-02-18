Три маскирующихся под другие болезни симптома инфаркта перечислили специалисты

Обозначены симптомы инфаркта миокарда, которые нередко маскируются под другие заболевания. Соответствующую информацию озвучили некоторое время назад специалисты в сфере здравоохранения.
Как пишет автор канала «Блог врача» в «Яндекс. Дзен», проверить сердце необходимо, если возникли:
1. внезапные боли в верхней части живота на фоне рвоты (проявления перитонита);
2. внезапное резкое удушье (признак астмы);
3. нарушения мозгового кровообращения (относятся к инсультоподобным симптомам).
Ранее доктора рассказали о первых сигналах человеческого организма о раке желудка и предвестниках инсульта головного мозга.