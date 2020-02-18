Все новости >>

//Здоровье 13+

Пять простых и эффективных способов снижения давления без таблеток назвали врачи

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять простых и эффективных способов снижения давления без таблеток назвали врачи
Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинские специалисты поведали о простых и эффективных методах естественного снижения артериального давления. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет канал «Рубикон» в «Яндекс. Дзен», гипертоникам, которые хотят справиться со своей болезнью без таблеток, необходимо:

1. свести к минимуму употребление соли;

2. внести изменения в режим питания: в частности, надо отказаться от привычки есть после 22.00;

3. ежедневно прогуливаться по вечерам не менее часа;

4. ограничить употребление кофе до одной-двух чашек в день;

5. выпивать по литру воды в сутки.

Прежде чем применять на практике данные рекомендации, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее во вторник сообщалось, что доктора рассказали о лучших продуктах для профилактики рака и первом проявлении диабета.

 

ДЦ

//картина дня

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука. Зеленский дал это поручение месяц назад. Срок для поисков он ограничил пределами двух недель. СБУ возбудило уголовное дело. Однако…

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Меган Маркл и принц Гарри заявили о своём намерении сложить королевские полномочия за сутки до празднования дня рождения Кейт Миддлтон, чем изрядно испортили торжество…

//новости ан