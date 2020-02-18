Пять простых и эффективных способов снижения давления без таблеток назвали врачи

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18 февраля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинские специалисты поведали о простых и эффективных методах естественного снижения артериального давления. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет канал «Рубикон» в «Яндекс. Дзен», гипертоникам, которые хотят справиться со своей болезнью без таблеток, необходимо:

1. свести к минимуму употребление соли;

2. внести изменения в режим питания: в частности, надо отказаться от привычки есть после 22.00;

3. ежедневно прогуливаться по вечерам не менее часа;

4. ограничить употребление кофе до одной-двух чашек в день;

5. выпивать по литру воды в сутки.

Прежде чем применять на практике данные рекомендации, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее во вторник сообщалось, что доктора рассказали о лучших продуктах для профилактики рака и первом проявлении диабета.