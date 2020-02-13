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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Врач: названы необходимые организму «калорийные бомбы»

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

Врач: названы необходимые организму «калорийные бомбы»
фото: pixabey

Многие продукты являются очень калорийными и содержат много жира, однако эксперты в области питания рекомендуют обязательно включать их в рацион. Так, среди «калорийных бомб», необходимых организму, были названы орехи, шоколад и другие.

«Вы не должны бояться употреблять эти продукты, несмотря на их высокое содержание жира. Они приносят здоровью гораздо больше пользы, чем может показаться, учитывая их калорийность», — сообщают специалисты. Например, по их словам, орехи и ореховое масло являются очень питательным продуктом: калорийность некоторых сортов орехов достигает 700 килокалорий на 100 грамм. Несмотря на это, их ежедневное употребление в количестве до 50 грамм является рекомендуемым.

СЕ

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