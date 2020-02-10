Особенности борьбы с коронавирусом в России

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10 февраля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Zamir Usmanov

В конце прошлого года в китайской провинции Ухань были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом. Ситуация вышла из-под контроля, и количество заболевших уже составило больше нескольких тысяч человек. Известны случаи заболевания опасным вирусом и в России.



Российское правительство в начале февраля провело эвакуацию наших граждан из Китая военными самолётами. Пассажирам было не очень комфортно лететь в таких лайнерах, однако это был наиболее безопасный вариант. Туристов поместили на карантин в специальный санаторий, расположенный близ города Тюмени.

К борьбе с вирусом подключили секретные отряды Роспотребнадзора. У ведомства есть противочумные службы, которые способны эффективно бороться с опасными инфекционными заболеваниями.



В Тюмень, где содержатся наши туристы из Китая, направлены специалисты научно-исследовательского института «Микроб».



Ситуация с коронавирусом охватывает большую часть нашей страны. Руководство ВОЗ заявило, что в аптеках не всегда хватает защитных масок и других средств против вируса. На Дальнем Востоке в ряд больниц стали приобретать противочумные костюмы.Однако проверять пациентов на наличие вируса никто не спешит. А в Екатеринбурге была совершена попытка поджога временного центра размещения эвакуированных из Китая россиян.







