Врачи узнали, что Виагра влияет на зрение

//Здоровье 13+

7 февраля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Турции врачи установили, что из-за приёма Виагры у некоторых мужчин могут начаться проблемы со зрением. Отмечается, что побочный эффект наблюдается при неправильном употреблении таблеток.

С жалобами в больницу обратилось 17 мужчин. Все они утверждали, что начали видеть всё в синем цвете. Симптомы наблюдались у пациентов на протяжении трёх недель, после чего прошли. Врачи выяснили, что каждый из обратившихся за помощью начали принимать Виагру впервые, но в самой большой дозировке. Специалистам удалось определить, что у некоторых мужчин организм не способен расщеплять входящие в состав препарата ингредиенты, что сказывается на зрении.