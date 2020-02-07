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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Врачи узнали, что Виагра влияет на зрение

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Врачи узнали, что Виагра влияет на зрение
Фото: pixabay.com

В Турции врачи установили, что из-за приёма Виагры у некоторых мужчин могут начаться проблемы со зрением. Отмечается, что побочный эффект наблюдается при неправильном употреблении таблеток.

С жалобами в больницу обратилось 17 мужчин. Все они утверждали, что начали видеть всё в синем цвете. Симптомы наблюдались у пациентов на протяжении трёх недель, после чего прошли. Врачи выяснили, что каждый из обратившихся за помощью начали принимать Виагру впервые, но в самой большой дозировке. Специалистам удалось определить, что у некоторых мужчин организм не способен расщеплять входящие в состав препарата ингредиенты, что сказывается на зрении.

АБ

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