Мужчина рассказал, как к нему вернулось зрение после ДТП

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2 февраля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Мужчина заявил, что к нему вернулось зрение после аварии, в которой его сбил автомобиль. Он рассказал, что перестал видеть 20 лет назад из-за аллергической реакции организма.

Инцидент случился в Польше, передаёт Мир24. Януш Горай попал в больницу после ДТП, когда его сбила машина. Врачи провели пострадавшему операцию на ноге и назначили восстанавливающие препараты, после чего мужчина начал замечать, как к нему постепенно стало возвращаться зрение. Медики списали это на эффект от лекарственных препаратов, однако сам поляк уверен, что причиной внезапного исцеления стали удары головой о капот автомобиля, а затем об асфальт. Сейчас снова зрячий Горай устроился на работу охранником в больницу, где к нему вернулась возможность видеть.