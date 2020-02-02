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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В ДТП под Владимиром погибли три человека

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ДТП под Владимиром погибли три человека
разбитая машина, pixabay.com
Во Владимирской области грузовик сбил участников дорожно-транспортного происшествия, которые стояли на проезжей части. Согласно последней информации, в результате аварии погибли три человека.
 
В УМВД по региону уточнили, что ДТП случилось накануне вечером на 207-ом километре автодороги М-7 "Волга" в Судогодском районе. Водитель грузовой машины, которая двигалась в сторону Москвы, допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2109", припаркованным на обочине проезжей части.
 
Менее чем через 10 минут на указанном участке дороги водитель другого грузовика совершил наезд на стоявший на правой обочине "ВАЗ 2109" и четырех пешеходов, которые находились на проезжей части. Трое из них были пассажирами "ВАЗ 2109" а еще один - водителем первого грузового автомобиля. Три человека скончались, один был госпитализирован.
ЕТ

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