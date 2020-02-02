В ДТП под Владимиром погибли три человека

Менее чем через 10 минут на указанном участке дороги водитель другого грузовика совершил наезд на стоявший на правой обочине "ВАЗ 2109" и четырех пешеходов, которые находились на проезжей части. Трое из них были пассажирами "ВАЗ 2109" а еще один - водителем первого грузового автомобиля. Три человека скончались, один был госпитализирован.