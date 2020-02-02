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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Под Тамбовом дотла выгорел пассажирский автобус

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Под Тамбовом дотла выгорел пассажирский автобус
салон автобуса, pixabay.com

На трассе Тамбов – Воронеж во время движения загорелся рейсовый автобус с 27 пассажирами в салоне. Согласно последним данным, авария случилась неподалеку от населенного пункта Богословка под Тамбовом.

После возгорания в автобус въехала иномарка, вследствие чего ее водитель получил травмы.

В пресс-службе УГИБДД по региону уточнили, что водитель автобуса смог оперативно высадить пассажиров до столкновения, поэтому никто не пострадал. Людей направили в пункт назначения на другом транспортном средстве. Отмечается, что автобус выгорел полностью.

ЕТ

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