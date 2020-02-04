Два хот-дога в неделю могут стать причиной преждевременной смерти

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4 февраля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Ученые из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета США пришли к выводу, что пара хот-догов в неделю повышает возможность инсульта или сердечного приступа.

При помощи такого простого и понятного сравнения исследователи решили рассказать людям о возможном вреде красного мяса. Оказалось, что те, кто часто употребляет его в пищу, рискуют на 3-7% увеличить риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для устрашающих результатов достаточно всего двух порций красного мяса в неделю, передаёт Мир24. Отмечается, что за одну порцию принимался один хот-дог, пара небольших сосисок, два ломтика бекона или чуть больше 100 грамм красного мяса.