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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Два хот-дога в неделю могут стать причиной преждевременной смерти

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Два хот-дога в неделю могут стать причиной преждевременной смерти
Фото: pixabay.com

Ученые из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета США пришли к выводу, что пара хот-догов в неделю повышает возможность инсульта или сердечного приступа.

При помощи такого простого и понятного сравнения исследователи решили рассказать людям о возможном вреде красного мяса. Оказалось, что те, кто часто употребляет его в пищу, рискуют на 3-7% увеличить риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для устрашающих результатов достаточно всего двух порций красного мяса в неделю, передаёт Мир24. Отмечается, что за одну порцию принимался один хот-дог, пара небольших сосисок, два ломтика бекона или чуть больше 100 грамм красного мяса.

АБ

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