Врачи рассказали, как обнаружить

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23 января 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

В некоторых случаях сердечный приступ может проходить бессимптомно, из-за чего его не всегда могут диагностировать. Исландские ученые установили, что количество «тихих» инфарктов превышает число обнаруженных.

Для этого врачи обследовали порядка тысячи исландцев в возрасте от 67 до 93 лет. У 17% был зафиксирован «тихий» сердечный приступ. На него могут указывать боль и стеснение в груди, слабость, усталость и головокружение. Специалисты советуют внимательнее относиться к подобным симптомам, чтобы своевременно минимизировать риск сердечного приступа. Отмечается, что после невыявленных инфарктов значительно увеличивается риск смерти.

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