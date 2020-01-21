Учёные ответили, из-за чего лысеют мужчины

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21 января 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дни.Ру

Фото: pixabay.com

Проблема выпадения волос беспокоит многих мужчин. Учёные пришли к выводу, что причиной облысения может быть не только наследственная предрасположенность.

Наследственность является причиной 75% случаев облысения среди мужчин. При этом 50% из них передаётся по материнской линии и только 20% по отцовской. Оставшиеся 5% приходятся на тех, кто становится первым в роду обладателем подобной патологии.

К выпадению волос приводит и нездоровый образ жизни. Среди негативных факторов учёные называют нехватку витаминов, стрессы и плохое питание. Также отмечается, что облысение в некоторых случаев является не проблемой, а всего лишь одним из симптомов более серьезного заболевания, диагностировать которое способен только врач.

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