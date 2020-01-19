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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач указала, что россияне не умеют правильно варить суп

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

Врач указала, что россияне не умеют правильно варить суп
Фото: pixabay.com

Врач диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич заявила: россияне неправильно варят суп! По словам специалиста, при неправильной варке организм получает все те антибиотики, которыми животное кормили при жизни.

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«Коровы в пищу получают достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Всё это мы получим, поедая мясо животных, выращенных на комбикормах на наших угодьях», - сказала эксперт.

Чтобы такого не случалось, она посоветовала сразу после закипания слить первый бульон, а суп варить на втором. Также диетолог напомнила о необходимости снимать с супа пенку, которая не только портит внешний вид блюда, но и не несет энергетической ценности и становится балластом для организма.

АБ

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