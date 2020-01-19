Врач указала, что россияне не умеют правильно варить суп

Врач диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич заявила: россияне неправильно варят суп! По словам специалиста, при неправильной варке организм получает все те антибиотики, которыми животное кормили при жизни.
«Коровы в пищу получают достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Всё это мы получим, поедая мясо животных, выращенных на комбикормах на наших угодьях», - сказала эксперт.
Чтобы такого не случалось, она посоветовала сразу после закипания слить первый бульон, а суп варить на втором. Также диетолог напомнила о необходимости снимать с супа пенку, которая не только портит внешний вид блюда, но и не несет энергетической ценности и становится балластом для организма.