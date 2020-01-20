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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Тина Канделаки раскрыла секрет женственности

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Тина Канделаки раскрыла секрет женственности
Фото: соцсети

Телеведущая Тина Канделаки поделилась с подписчицами своим мнением о женской красоте. По мнению звезды, привлекательной можно оставаться даже при плотном рабочем графике.

«Женственность зависит от отношения к себе, состояния души, воли и характера. Я знаю много примеров, где женщина после замужества, что называется, «обабилась» и надела халат (пусть и от Dior)», - уверена телеведущая.

Она поделилась историей о своей бабушке, которая выглядела отлично даже во время завтрака и всегда держала себя в форме. По словам Канделаки, женственность – это тяжелый труд, но он приносит здоровье, красоту и любовь к самой себе.

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АБ

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