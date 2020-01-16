Канделаки предположила, насколько Мишустин подходит на пост премьера

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16 января 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

Телеведущая Тина Канделаки оценила внесение кандидатуры руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства.

Мишустин не планирует «отматывать назад» пенсионную реформу

Канделаки отметила качество работы ФНС и подчеркнула, что правительству нужны новые лица и новые подходы. Также она выразила уверенность, что претенденту на пост премьер-министра под силу добиться достижения поставленных президентом целей.

«У нас одна из лучших налоговых служб в мире: эффективная, удобная в смысле взаимодействия с гражданами и бизнесом, а главное — очень прозрачная. К работе Михаила Владимировича на посту главы ФНС претензий нет даже у оппозиции. Следовательно, он может получить необходимую поддержку разных думских партий», - считает телеведущая.