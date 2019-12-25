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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Тина Канделаки навестила в больнице Леру Кудрявцеву, перенесшую операцию

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Тина Канделаки навестила в больнице Леру Кудрявцеву, перенесшую операцию
Тина Канделаки, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и бизнес-вумен Тина Канделаки навестила в больнице Леру Кудрявцеву, которая совсем недавно перенесла срочную операцию по удалению порвавшегося и протекшего в ткани импланта груди.

Пока не сообщается, сколько дней телеведущая будет находиться под наблюдением врачей. Тина Канделаки решила порадовать Леру и приехала навестить ее. "Тиныч, спасибо, милая, за поддержку… Наша старая гвардия всегда рядом", – написала Кудрявцева, опубликовав снимок своей коллеги в сторис.

Пожелания скорейшего выздоровления Лере направили Саша Савельева, Валерия, Игорь Крутой, Юрий Шатунов, Максим Галкин и другие.

ЕТ

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