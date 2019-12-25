Тина Канделаки навестила в больнице Леру Кудрявцеву, перенесшую операцию

Телеведущая и бизнес-вумен Тина Канделаки навестила в больнице Леру Кудрявцеву, которая совсем недавно перенесла срочную операцию по удалению порвавшегося и протекшего в ткани импланта груди.
Пока не сообщается, сколько дней телеведущая будет находиться под наблюдением врачей. Тина Канделаки решила порадовать Леру и приехала навестить ее. "Тиныч, спасибо, милая, за поддержку… Наша старая гвардия всегда рядом", – написала Кудрявцева, опубликовав снимок своей коллеги в сторис.
Пожелания скорейшего выздоровления Лере направили Саша Савельева, Валерия, Игорь Крутой, Юрий Шатунов, Максим Галкин и другие.