Диетологи назвали продукты, которые помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

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26 января 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Vanguardia

Фото: pixabay.com

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как эффективно сбросить вес и при этом не потерять мышечную массу. Они отметили, что для этого надо соблюдать определённый режим питания.

Гомес Вера рассказал, что план тренировок и питания нужно разделить на две фазы. По его словам, для хорошей физической формы сначала необходимо несколько недель наращивать мышцы, а после заняться сжиганием жира. Диетолог рекомендует включить в рацион богатые белком продукты, в том числе яйца и курицу. Он пояснил, что оба продукта содержат лейцин, который помогает расти мышцам.

Также следует употреблять в пищу тунец, лосось и бобовые . При этом Гомес советует не исключать жиры, а находить их в более здоровых продуктах - авокадо, оливковое масло и орехи.

Кроме этого, специалисты советуют перед тренировкой есть бананы, а после – натуральный йогурт без добавления сахара.

Ранее диетолог Антонина Стародубова рассказала, помогает ли грейпфрут сжигать жир.