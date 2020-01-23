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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Диетолог раскрыла мифы о грейпфруте

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Диетолог раскрыла мифы о грейпфруте
Фото: pixabay.com

Внештатный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала об ошибках, которые допускают люди, употребляя в пищу грейпфрут. По её словам, данный продукт помогает держать вес в норме, но не уменьшает его.

«Грейпфруты содержат большое количество жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов - и могут быть частью оптимального рациона питания. В грейпфруте содержится довольно большое количество органических кислот … благодаря невысокой калорийности продукта - 35 ккал на 100 г … его потребление в рационе, направленном на поддержание нормальной массы тела, вполне оправданно. Кроме того, содержащаяся в грейпфрутах клетчатка способствует насыщению», - пояснила эксперт.

Стародубова добавила, что грейпфрут повышает чувствительность к инсулину и снижает «плохие» липиды крови. Однако взрослому человеку можно съедать по 200-250 г грейпфрута 2-3 раза в неделю. По её словам, питание должно быть сбалансированным, а количество овощей превышать количество фруктов.

При этом диетолог отметила, что приобретать грейпфрут лучше в конце зимы - начале весны.

 

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