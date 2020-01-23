Диетологи заявили, что ожирение заразно

В России от той или иной степени ожирения страдает более половины жителей старше 30 лет. Диетологам из Самары удалось доказать, что лишний вес заразен. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Российские специалисты пришли к выводу, что причина ожирения кроется не только в малой физической активности и низкой культуре питания. Также в наборе лишних килограммов может быть виновато «подражательное поведение».
«Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению», - объяснил Гинзбург.
Также он указал на случаи, когда в семьях с беременной женой толстеть начинает муж. «Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина... Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием», - рассказал диетолог.
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