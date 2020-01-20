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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетологи перечислили продукты, уменьшающие жир на животе

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Диетологи перечислили продукты, уменьшающие жир на животе
Фото: pixabay.com

Диетологи рассказали о пяти продуктах, при помощи которых можно сократить запасы внутрибрюшного жира и сделать талию стройнее. Также специалисты подчеркнули, что висцеральный жир провоцирует сердечные заболевания.

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Избавиться от жира на животе помогут продукты, содержащие много белка. К ним специалисты отнесли рыбу с белым филе (пикша, минтай, камбала, палтус, треска), куриное белое мясо, бобовые, яйца, а также греческий йогурт без добавок. Также специалисты советуют употреблять в пищу как можно больше зелени.

Отмечается, что белок помогает высвобождению гормона PYY, который позволяет продлить ощущение сытости.

АБ

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