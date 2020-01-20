Диетологи перечислили продукты, уменьшающие жир на животе

Диетологи рассказали о пяти продуктах, при помощи которых можно сократить запасы внутрибрюшного жира и сделать талию стройнее. Также специалисты подчеркнули, что висцеральный жир провоцирует сердечные заболевания.
Избавиться от жира на животе помогут продукты, содержащие много белка. К ним специалисты отнесли рыбу с белым филе (пикша, минтай, камбала, палтус, треска), куриное белое мясо, бобовые, яйца, а также греческий йогурт без добавок. Также специалисты советуют употреблять в пищу как можно больше зелени.
Отмечается, что белок помогает высвобождению гормона PYY, который позволяет продлить ощущение сытости.