Диетологи перечислили продукты, уменьшающие жир на животе

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20 января 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Диетологи рассказали о пяти продуктах, при помощи которых можно сократить запасы внутрибрюшного жира и сделать талию стройнее. Также специалисты подчеркнули, что висцеральный жир провоцирует сердечные заболевания.

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Избавиться от жира на животе помогут продукты, содержащие много белка. К ним специалисты отнесли рыбу с белым филе (пикша, минтай, камбала, палтус, треска), куриное белое мясо, бобовые, яйца, а также греческий йогурт без добавок. Также специалисты советуют употреблять в пищу как можно больше зелени.

Отмечается, что белок помогает высвобождению гормона PYY, который позволяет продлить ощущение сытости.