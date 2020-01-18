Эксперты рассказали, как не получить обморожение

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18 января 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

девушка в варежках, pixabay.com

Эксперты Российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дали рекомендации по профилактике обморожений. Существуют несколько важных правил.

Травмы от холода чаще всего затрагивают нос, щеки, подбородок, уши, пальцы рук и ног, вследствие чего нарушается кровообращение и теряется чувствительность. Обморожение чаще получают дети и пожилые люди.

Специалисты отмечают, что при первых признаках получения травмы от холода – онемении, чувстве покалывания и покраснении кожи – следует поместить пострадавшие участки в теплую воду на 20-30 минут. Когда кожа твердеет, белеет и покрывается волдырями, своими силами устранить последствия обморожения не получится – необходимо обратиться к врачу.

Рекомендуется не находиться на морозе в слишком легкой, тесной или влажной одежде, также не следует долгое время сохранять неподвижность. Не стоит растирать замерзшие части тела снегом или массировать их. Также нельзя применять электрические грелки и прочие приборы, предназначенные для отопления, поскольку они могут спровоцировать ожог.