Онкологи раскрыли один из первых заметных признаков рака поджелудочной железы

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17 января 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Работающие в Великобритании онкологи перечислили признаки появления раковой опухоли поджелудочной железы. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной на страницах СМИ.

Издание Express предупреждает, что пройти медицинское обследование необходимо, если наблюдается боль в спине или области живота, особенно после приема пищи. Данный сигнал организма - один из первых заметных проявлений смертельно опасной болезни.

Также о недуге могут свидетельствовать:

1. «апельсиновая моча»;

2. нарушения в работе кишечника – чередование диареи и запоров;

3. лихорадка и дрожь;

4. кровь в каловых массах.

Ранее сообщалось, что кардиолог из Шотландии Дэвид Ньюби назвал продукты, которые убивают сердце.