Онкологи раскрыли один из первых заметных признаков рака поджелудочной железы

Работающие в Великобритании онкологи перечислили признаки появления раковой опухоли поджелудочной железы. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной на страницах СМИ.
Издание Express предупреждает, что пройти медицинское обследование необходимо, если наблюдается боль в спине или области живота, особенно после приема пищи. Данный сигнал организма - один из первых заметных проявлений смертельно опасной болезни.
Также о недуге могут свидетельствовать:
1. «апельсиновая моча»;
2. нарушения в работе кишечника – чередование диареи и запоров;
3. лихорадка и дрожь;
4. кровь в каловых массах.
Ранее сообщалось, что кардиолог из Шотландии Дэвид Ньюби назвал продукты, которые убивают сердце.