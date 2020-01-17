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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Онкологи раскрыли один из первых заметных признаков рака поджелудочной железы

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Онкологи раскрыли один из первых заметных признаков рака поджелудочной железы
Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Работающие в Великобритании онкологи перечислили признаки появления раковой опухоли поджелудочной железы. Соответствующая информация содержится в публикации, размещенной на страницах СМИ.

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Также о недуге могут свидетельствовать:

1. «апельсиновая моча»;

2. нарушения в работе кишечника – чередование диареи и запоров;

3. лихорадка и дрожь;

4. кровь в каловых массах.

Ранее сообщалось, что кардиолог из Шотландии Дэвид Ньюби назвал продукты, которые убивают сердце.

 

ДЦ

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