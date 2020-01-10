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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Россиянам вернут деньги за лекарства

, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Россиянам вернут деньги за лекарства

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает. Деньги выделяются из федерального бюджета.

Каждый работник, платящий налог, по новому закону имеет право вернуть до 15 тысяч 600 рублей. Для этого человек должен взять у врача рецепт на приобретение лекарств в аптеке. Речь идёт абсолютно о любом лекарстве, выписанном врачом. После покупки препаратов необходимо сохранить чек и рецепт. С этими документами нужно будет обратиться в налоговую службу.

Таким правом также может воспользоваться родитель, для детей которого потребовалось приобретать лекарство. Если в семье работают два человека, то государство вернёт 31 тысячу 200 рублей. Правительство отрабатывает таким способом новую финансовую модель. В ней будут задействованы миллионы граждан. Деньги будут возвращены всем.

Система лекарственного возмещения для России новое явление. Пока что сумма ограничивается 15 600 руб., однако в дальнейшем она может измениться. Потраченные на лекарства средства будут возвращаться всем гражданам России, имеющим полис обязательного медицинского страхования.

ПВ

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