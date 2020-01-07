Диетолог назвала способы, как прийти в форму после праздников

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7 января 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

фото: pixabay.com

Диетолог Наталья Герасимова рассказала о режиме питания, который поможет восстановить организм и прийти в форму после переедания в новогодние праздники. Врач назвала продукты, которые стоит включить в свой рацион.

Герасимова советует россиянам сделать разгрузочный день без употребления рыбы и мяса, а также отказаться от таких продуктов, как колбаса, сыр и майонез, солений и оливок. По её словам, нужно переключиться на овощи и минеральную воду с калием.

"Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты … Щелочные воды будут защелачивать организм и способствовать ликвидации отеков, которые, скорее всего, накопились после праздников", - пояснила диетолог.

Герасимова советует включить в рацион фрукты и овощные супы, а также больше гулять, особенно полезно будет покататься на коньках или сходить в спортивный зал.