Сколько сладостей можно есть детям?

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26 декабря 2019, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Педиатр Татьяна Буцкая рассказала о вреде сладких подарков для детей, а также объяснила, сколько конфет в день может съесть ребенок в том или ином возрасте. Специалист подчеркнула, что большое количество глюкозы приводит к кариесу, диабету, аллергии, снижению иммунитета и прочим неприятностям для организма.

Буцкая заявила, что до трех лет ребенку нельзя давать сладости ни в каком виде. В возрасте с трех до шести лет в день можно употреблять до 20 граммов сахара, с семи до одиннадцати лет его количество возрастает до 24 грамм, а с 11 до 18 – до 30 грамм сахара в день.

Специалист отметила, что на упаковках продуктов не всегда напрямую указывают в составе сахар и глюкозу, а иногда маскируют их другими наименованиями.