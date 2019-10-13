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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетологи рассказали, чем заменить мясо

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Диетологи рассказали, чем заменить мясо
Фото: pixabay.com

В современном мире отказ от мяса уже не считается чем-то удивительным. Кто-то перестаёт употреблять его в пищу из этических соображений, а кому-то продукт противопоказан по состоянию здоровья. Диетологи рассказали, какими продуктами можно заменить мясо в повседневном рационе.

При этом специалисты подчеркнули, что зачастую растительной пище не хватает одной или нескольких необходимых организму аминокислот, передаёт «Российская газета».

Чтобы отказ от мяса не сказался на здоровье, диетологи советуют включить в рацион овсянку, фасоль, дикий рис, гречку, чечевицу и зеленый горошек. Из овощей с задачей справятся шпинат, брокколи, спаржа, картофель, брюссельская капуста и артишоки. А любители фруктов могут вместо стейка побаловать себя бананами и нектаринами.

АБ

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