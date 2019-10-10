Простой способ не умереть от утреннего инфаркта рекомендовали исследователи

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10 октября 2019, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Европейские исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, посоветовали простой способ предотвратить утренний инфаркт, который в большом количестве случаев приводит к летальному исходу. Соответствующий пост появился некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты выяснили, что за время ночного сна кровь становится более густой. Попытка человека встать с кровати провоцирует рост артериального давления, что чревато наступлением инсульта или инфаркта.

Чтобы предотвратить данный сценарий, необходимо перед подъемом выпить 300-450 граммов воды. Она разжижает кровь, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что медики назвали основные симптомы надвигающегося сердечного приступа.