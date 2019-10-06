Какие продукты можно есть перед сном?

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6 октября 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Многие из тех, кто следит за весом, зачастую отказывают себе в вечернем приёме пищи, чтобы не набрать ненавистные лишние килограммы. Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала, что можно позволить себе съесть перед сном и при этом не навредить фигуре.

Специалист рассказала, что одним из возможных вариантов можеет стать поп-корн, который содержит малое количество калорий, но при этом богат клетчаткой. Также не повредит немного ягод или овощей. Побаловать себя можно и крекерами с легким сливочным сыром или низкокалорийным мороженым.

А вот от темного шоколада и ароматизированных молочных напитков следует воздержаться. Не на пользу пойдут печенье, соусы и сыры, сообщает Дни.ру.