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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Какие продукты можно есть перед сном?

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Какие продукты можно есть перед сном?
Фото: pixabay.com

Многие из тех, кто следит за весом, зачастую отказывают себе в вечернем приёме пищи, чтобы не набрать ненавистные лишние килограммы. Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала, что можно позволить себе съесть перед сном и при этом не навредить фигуре.

Специалист рассказала, что одним из возможных вариантов можеет стать поп-корн, который содержит малое количество калорий, но при этом богат клетчаткой. Также не повредит немного ягод или овощей. Побаловать себя можно и крекерами с легким сливочным сыром или низкокалорийным мороженым.

А вот от темного шоколада и ароматизированных молочных напитков следует воздержаться. Не на пользу пойдут печенье, соусы и сыры, сообщает Дни.ру.

АБ

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