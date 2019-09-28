Кардиологи предположили, что васаби может оказаться опасным для сердца

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28 сентября 2019, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Кардиологи из Израиля заявили, что популярная острая японская приправа васаби может стать причиной проблем с сердцем. На подобную мысль их натолкнуло обращение 60-летней пациентки.

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Женщина перепутала васаби и авокадо и случайно съела целую ложку острой приправы, передаёт «Вечерняя Москва». После этого она ощутила острую боль в районе сердца. Диагнозом оказалась «стрессовая кардиомиопатия», которая выражается в резком сокращении сердечной мышцы.

Анализы и осмотр пациентки не показали никаких видимых причин для резкого ухудшения состояния женщины, а потому врачи предположили, что состояние здоровья их пациентки ухудшилось именно из-за васаби.