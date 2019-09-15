Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врачи развенчали популярные мифы о супах

15 сентября 2019, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи развенчали популярные мифы о супах
Фото: pixabay.com

Суп с давних времен считается необходимым блюдом для организма человека. Говорят, что без "первого" блюда в рационе, организм человека не может полноценно работать.

У каждого народа найдется рецепт этого горячего обеда: на Украине борщ, в Таиланде том-ям, в Грузии харчо. В настоящее время люди могут неделю обходиться без жидкого блюда, утверждая, что пользы оно не приносят. Многие люди считают, что в супе нет никаких витаминов после термической обработки, хотя врачи утверждают, что варка самый щадящий метод для обработки продуктов.

Также есть мнение, что вместе с супом в человеческий организм проникает огромное количество веществ, с которыми не могут справиться почки и печень. Врачи отметили, что это неправда, так как в процессе варки в продукте не могут появиться дополнительные вещества, пишет dni24.

АГ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан