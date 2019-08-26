Ученые выявили связь между потреблением пищи и развитием рака
26 августа 2019, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые из Массачусетского университета провели исследование, которое помогло выявить связь между потреблением пищи и размерами роковых опухолей. Специалисты определили, какая еда может оказывать негативное влияние на развитие онкологических заболеваний.
Эксперимент показал, что жареная пища способствует распространению в организме токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий. По данным исследования, они попадают в кровоток и влияют на воспаление толстой кишки и рост злокачественных опухолей, пишет MedicalExpress.
Учёные доказали, что фастфуд провоцирует воспаление, тем самым способствует увеличению новообразований в организме.
Причём речь идет не о риске возникновения онкологического заболевания, а об усугублении уже существующего.
Результаты экспериментов на мышах показали, что опухоль увеличилась вдвое из-за потребления жареной пищи.