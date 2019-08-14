Диетологи рассказали, как правильно поститься

В день начала Успенского поста диетологи рассказали, как правильно соблюдать православную традицию, чтобы не навредить своему здоровью. По словам специалистов, ограничивать себя в питании стоит за несколько дней до начала поста, а после его окончания нужно также постепенно возвращаться к привычному рациону.

«Многие в пост убирают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное оставляют так, как было. Такой подход точно приведет к проблемам. Если вы решаете поститься, надо пересматривать весь рацион», - считает диетолог Юлия Панова.

Людям, желающим придерживаться поста, нужно следить, чтобы в организме хватало всех необходимых микроэлементов. Для получения необходимого количества растительного белка в меню стоит включить бобовые, а получить достаточное количество жиров можно из семечек, передаёт ТАСС.